Er hat es schon wieder getan. Der Wiener Altbausanierer August de Roode kaufte am Villacher Hauptplatz auch das Haus mit der Nummer 16, in dem im Erdgeschoss das Unterwäsche- und Dessousgeschäft „Palmers“ angesiedelt ist. Zudem gibt es in dem Gebäude mit einer Fläche von 700 Quadratmetern Wohnungen und ein Büro. Der Kaufpreis: 1,85 Millionen Euro. „Es ist ein schönes Haus mit einem guten Mieter“, sagt de Roode, der im Stadtkern bereits zum achten Mal zugeschlagen hat.