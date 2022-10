"Sendepause - die Enotega ist wegen Renovierung geschlossen. I g'frei mi", ist aktuell auf der Homepage und auch an der Eingangstüre des bekannten Villacher Restaurants in der Hausergasse 15 zu lesen. Diese Botschaft hat auch einen Betreiberwechsel als Hintergrund. Nach 15 Jahren verabschiedete sich der bisherige Chef, Christian Egger, mit Monatsende in den verdienten Ruhestand. Nicht ohne einen Nachfolger zu haben, der die Gäste weiterhin kulinarisch betreuen will.

Die Enotega hat derzeit geschlossen © Jandl

Hans Putz-Himmel und Gattin Julia vom bekannten "Tschudl Hof" in Vassach übernehmen den Betrieb und wollen die "neue" Enotega am 18. November eröffnen: "Uns geht es darum, unsere eigenen Produkte in tolle Speisen umzuwandeln." Zuvor wartet noch einiges an Arbeit. "Der Charakter des Lokals soll grundsätzlich erhalten bleiben, dennoch werden die Räumlichkeiten neu ausgemalt und sollen heller, frischer werden. Auch die Bestuhlung wird neu, die Küche und Speisekarte werden adaptiert", sagt der neue Chef.

Das Angebot soll die österreichische und mediterrane Küche umfassen und vereinen. Von Steaks, Tagliata di Manzo und Burger, bis hin zu hausgemachter Pasta und Kasnudeln.

Auch feinstes Fleisch aus eigener Produktion wird serviert © kk/privat

Produkte vom eigenen Hof

Viele der verwendeten Produkte - wie Rindfleisch, Eier, Hühner, Schweinefleisch, Mehl für hausgemachtes Brot, Raps- und Sonnenblumenöl - kommen, vom eigenen Hof. Kartoffeln, Gemüse, Fisch und Säften werden aus Kooperationen mit anderen regionalen Produzenten bezogen. "Unser Motto lautet vom Stall direkt auf den Tisch", sagt Putz-Himmel, der mit seiner Gattin den "Tschudl Hof" in zehnter Generation führt, auch mit ihrer Selbstbedienungshütte können die beiden Neo-Gastronomen seit Jahren punkten.

© Jandl

Als Küchenchef konnte Egor Kirikov (vormals Küchenchef im Rosé in Velden und Palais 26 in Villach) gewonnen werden. Mit den beiden Betreibern wird das Enotega-Team sieben Personen umfassen.

Das Lokal bietet 70 Sitzplätze und ab dem Frühjahr weitere 80 im gemütlichen Gastgarten. Geöffnet ist es in der kalten Jahreszeit von 16.30 bis 23 Uhr. Weihnachts- Firmen- und Privatfeiern können aber bereits gebucht werden.