Rätsel gibt der Villacher Polizei der Diebstahl eines 20.000 Euro teuren Autos auf: Das Fahrzeug wurde zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr früh, in der Innenstadt gestohlen. Laut Polizei konnten die Täter den Fahrzeugschlüssel vermutlich aus der unversperrten Garage entwenden, wo dieser auf einem Schlüsselboard aufgehängt war. Weiters wurden ein Tablet, ein Fotoapparat und weitere Schlüssel gestohlen.

Der gestohlene PKW wurde am Mittwoch um 06.57 Uhr nach der Verständigung durch einen Anrainer in der Vassacher Straße in Villach aufgefunden. Der PKW war mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Fahrstreifen abgestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, weil die Kupplung beschädigt war.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und konnte dem Geschädigten bereits ausgefolgt werden. Diesbezüglich werden noch weitere Ermittlungen durchgeführt.