Schwerer Unfall am Mittwoch gegen 3.15 Uhr in St. Jakob im Rosental: Ein 33-jähriger in Deutschland lebender Jordanier übersah den Kreuzungsbereich von der Autobahnabfahrt (A11) mit der querenden Rosental Straße. Er prallte trotz Vollbremsung in die gegenüberliegende Böschung.

Der 33-Jährige wurde schwer verletzt und mittels Bergeschere von der FF St. Jakob aus dem Fahrzeug geborgen. Er wurde vom Notarzt und dem Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in das LKH Villach eingeliefert. Am Mietwagen entstand Totalschaden.

Beim Einsatz standen die FF St. Jakob, Dolintschach, Rosegg und Maria Elend mit insgesamt sieben Einsatzfahrzeugen und 35 Mann.