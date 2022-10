Villach-Land, Klagenfurt, Hermagor und Villach-Stadt. Die Nummerntafeln der Fahrzeuge, die dieser Tage an den grenznahen Tankstellen in Kranjska Gora und Ratece zu sehen sind, und der hörbare Dialekt verraten es. Viele Kärntner werden zu sogenannten Tanktouristen. Was bei einem Preisvergleich naheliegend ist, auch weil die Preise mit der Einführung der CO₂-Steuer am 1. Oktober hierzulande um weitere acht Cent pro Liter gestiegen sind.