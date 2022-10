Tiefe Trauer herrscht in Afritz um Joachim Strobl. Der bekannte Bäckermeister aus dem Gegendtal verstarb am Samstag, 1. Oktober, im 83. Lebensjahr. Er setzte mit seinem Betrieb neue Maßstäbe und entwickelte die 1904 gegründete und von seinem Vater übernommene Backstube zu einem weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Betrieb. "Strobl's Backstube" wurde von Tochter Martina ausgebaut und zählt mittlerweile 14 Filialen in Afritz, Villach, Klagenfurt, Völkermarkt, Spittal und Wernberg.