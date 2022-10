Die Behörden halten sich offiziell noch bedeckt. "Es wird von 7. bis 10. November in Klagenfurt und Villach eine Strommangellage simuliert", sagt Landessprecher Gerd Kurath. "Wir sind bei der Überprüfung und Durchführung dabei, diese Woche werden wir die Eckdaten erarbeiten", führt Heeressprecher Christoph Hofmeister aus. "Es geht um Energielenkung und Blackout, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Wir sind in der finalen Abstimmung", so der Katastrophenschutzbeauftragte des Landes Kärnten, Markus Hudobnik.