Ein großes Plakat in der Auslage kündigt es bereits an: "Bald hier – Bloom Hörakustik". Am Villacher Hauptplatz 20 wird demnächst die nächste Filiale des Halleiner Unternehmens eröffnet. Es ist die 20. in Österreich und nach Klagenfurt die Zweite in Kärnten. Und wie in Klagenfurt (Burggasse) ist sie auch in Villach in der Innenstadt angesiedelt. "Aus unserer Sicht ist der Hauptplatz in Villach mit seiner zentralen Lage und der dementsprechenden Kundenfrequenz ein Baustein des zukünftigen Erfolges", erklärt Geschäftsführer Gert Bleier die Philosophie des Unternehmens.