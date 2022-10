Aufgewachsen ist Robert Kristöfl im Haus von Anton Kolig in Nötsch. Und im Nachbarhaus hat einst Franz Wiegele gearbeitet – im heutigen Museum des Nötscher Kreises. "Ich war also immer umgeben von berühmten Gemälden und das hat mich geprägt", erinnert sich Kristöfl.

Der Grundstein für seine Leidenschaft für Malerei wurde im Musisch-pädagogischen Realgymnasium in Hermagor gelegt. "Die Professoren haben meinen Zugang zur klassischen Gitarrenmusik und zur Malerei immer gefördert", erzählt Kristöfl.