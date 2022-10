In einem Alten- und Pflegeheim im Villacher Stadtteil St. Leonhard kam es heute, Sonntag, gegen 16.30 Uhr in einem Zimmer zum Kleinbrand eines mobilen Sauerstoffheimgerätes. Die automatische Brandmeldeanlage schlug sofort an, gleichzeitig bemerkte das Personal den Brandgeruch.

"Sofort wurden über den Notruf 122 durch das vor Ort befindliche Pflegepersonal der Brand und die Rauchentwicklung der Feuerwehr gemeldet", teilt die Hauptfeuerwache Villach mit. Auch die Freiwillige Feuerwehr Perau war vor Ort. "Durch die Mitarbeiter wurde rasch und richtig reagiert, der Kleinbrand im Zimmer mittels Wasser eingedämmt und die Bewohner aus dem Gefahrenbereich sofort evakuiert", so die Feuerwehr. "Da sich der Rauch auch in dem Gang ausbreitete, wurden vorsorglich die Bewohner in dem betroffenen Brandabschnitt ebenfalls in Freie gebracht", berichtet Einsatzleiter Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Mittels mehrerer Hochleistungslüfter wurde der Rauch ins Freie geblasen.

Niemand wurde verletzt

Die evakuierten Bewohner wurden vom Pflegepersonal im Freien betreut und vom Roten Kreuz untersucht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Warum der Brand am Gerät ausgebrochen ist, kann derzeit noch nicht eruiert werden