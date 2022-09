Oberhalb jener Fläche in Villach-Federaun, die für das geplante Logistikcenter LCA genutzt werden soll, hat die Stadt Villach in der Gemeinderatssitzung am Freitag eine weitere, knapp sieben Hektar große Fläche, gekauft. Bei dem Grundstück handelt es sich um einen Bereich, der bereits in das Naturschutzgebiet beim Dobratsch gehört. Die Stadt will die Fläche als Ausgleichsfläche für die knapp 20 Hektar große Bodenversiegelung an der Gail nutzen.