Trauer und Bestürzung herrschen in der italienisch-österreichischen Grenzregion rund um die Feistritzer Alm, Bezirk Villach-Land. Donnerstagabend kam die bekannte und beliebte Wirtin der dortigen Almwirtschaft, Natasha Errath aus Ugovizza, bei einem Verkehrsunfall ums Leben. „Normalerweise übernachtete sie in der Hütte. Weil für Freitag schlechtes Wetter angesagt war, wollte sie nach Hause fahren“, sagt Dieter Mörtl, Bürgermeister von Feistritz an der Gail, betroffen.