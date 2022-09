"Die wohl lässigste, entspannteste, kurz grandioseste Mountainbike-Eventserie, die der Alpenraum jemals gesehen hat." So kündigt der Veranstalter die "Trailpartie" an, die am Samstag (1. Oktober) und Sonntag (2. Oktober) am Ossiacher See gastiert.

Die Trailpartie ist ähnlicher einer Rallye organisiert. Es gibt Abschnitte (mehrheitlich bergab), auf denen die Zeit gemessen wird – sogenannte Stages. Dazwischen – auf den Transfers – tritt man in seinem Tempo gemütlich dahin. Sieger ist, wer am Ende die geringste Gesamtzeit aus allen Stages stehen hat.

Fahrten auf den lake.bike Trails

Doch um die Sieger geht es bei der Trailpartie gar nicht so sehr. Priorität haben Spaß, Leute kennen lernen und lässige Strecken zu fahren. Letzteres wird am Ossiacher See definitiv kein Problem sein. Das längst ausgebuchte Starterfeld der Trailpartie wird nämlich auf den erst im September eröffneten lake.bike Trails zwischen Ostriach und Ossiach unterwegs sein.

Wer sich vom einzigartigen Charakter der Trailpartie überzeugen möchte, der kommt am besten am Samstag (1. Oktober) von 16 bis 18 Uhr zum (Gaudi-)Prolog oder am Sonntag ab 12 Uhr zum Rennen. Beides findet man direkt gegenüber vom Terrassencamping Ossiacher See, direkt in Ossiach.