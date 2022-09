Auf der Feistritzer Alm im Bezirk Villach-Land kam es vermutlich in den Nacht- oder frühen Morgenstunden am Freitag zu einem tödlichen Pkw-Absturz. Wann genau die Einheimische (51) rund 250 Meter in die Tiefe stürzte, ist laut Polizei-Sprecherin Waltraud Dullnigg noch nicht klar. Die Bergungsarbeiten wurden seit neun Uhr früh unter widrigsten Umständen durchgeführt. "Die Witterungsbedingungen vor Ort, wie etwa starker Regen, sind sehr schwierig", sagte Dullnigg.

Fünf Feuerwehren im Einsatz

Auch das steile und unwegsame Gelände macht den Einsatzkräften zu schaffen. Aus dem Bezirk Villach-Land wurden die Freiwilligen Feuerwehren Achomitz, Arnoldstein, Feistriz/Gail und Nötsch alarmiert, aus dem Bezirk Hermagor die Feuerwehr St. Stefan. "Wir haben die Fahrzeugbergung aufgrund des Schlechtwetters abgebrochen", sagte Einsatzleiter Alexander Möderndorfer von der FF Feistritz/Gail am Nachmittag.

Der Pkw soll nun am Samstag geborgen werden. Neben den Feuerwehren standen auch der Polizeihubschrauber Libelle und der Notarzthubschrauber RK1 im Einsatz. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar.