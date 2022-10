"Beim Redn kommen die Leut’ zsamm.“ Die typische Kärntner Geselligkeit und das Engagement eines kleinen Hoteliers aus Drobollach holten 1987 die Rad-Weltmeisterschaft in die Region Villach . „1982 machte die Österreich-Radrundfahrt Station am Faaker See. Start und Ziel waren zufällig vor meinem Hotel“, erzählt Robert Schleicher, der damals für einen neuen Qualitätsstandard sorgte. „Zuvor schliefen die Athleten immer in Schulen und Sportheimen. Bei mir wurden sie im Hotel untergebracht.“ In der hoteleigenen Bar, dem „Hexenkeller“, philosophierten Schleicher und Freunde damals bis spät in der Früh über die Werbewirksamkeit von Radveranstaltungen. Mit dem Ergebnis: „Wir müssen hier eine Rad-WM machen.“