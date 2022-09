Warum sich der Strommast am Freitag um 6.16 Uhr früh in Villach Vassach Richtung Ossiacher Straße gebeugt hat, ist derzeit noch nicht klar. Aufmerksame "Zeugen" haben richtigerweise sofort die Experten von Kärnten Netz alarmiert. "Die Kollegen arbeiten vor Ort auf Hochtouren, damit die Straße so schnell wie möglich wieder frei ist. Aus Sicherheitsgründen wurde für die Wiederherstellungsarbeiten der Abschnitt gesperrt", bestätigt Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Auswirkungen auf die umliegenden Häuser hatte der Zwischenfall bisher nicht - es kann bei der Wiederherstellung zwischendurch aber zu kurzen Stromausfällen kommen. Laut Verkehrsmeldung von Antenne Kärnten kann während der Arbeiten an dieser Stelle nur über Nebenstraßen gefahren werden.

Die Arbeiten sollen bis Freitagmittag abgeschlossen sein.