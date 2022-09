Am 1. Oktober tritt in Österreich die CO2-Steuer in Kraft. "Dann wird der Treibstoff pro Liter um gut acht Cent teurer“, sagte Arbö-Präsident Peter Rezar, der kritisiert, dass die Regierung trotz Rekordinflation von neun Prozent im August auf dem Start der CO2-Steuer am 1. Oktober beharre.