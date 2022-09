Bekannter Kärntner Gastronom nach Unfall in Italien auf Intensivstation

Auf der Autobahn A4 in Italien in Fahrtrichtung Triest kam es vergangenen Donnerstag zu einem folgenschweren Unfall. Dabei wurden zwei Kärntner lebensgefährlich verletzt und werden derzeit auf Intensivstationen in Padua und Trevisio behandelt.