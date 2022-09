Rund 20 Jahre lang war das Frauengesundheitszentrum (FGZ) in der Völkendorferstraße in Villach Anlaufstelle bei Fragen zu den Themen gendersensible Gesundheitsförderung, Gewalt in Beziehungen und Sucht. 1500 Anfragen wurden pro Jahr bearbeitet, etliche Workshops und Vorträge abgehalten. Erst 2019 wurde eine Mädchenberatung installiert. Doch mit Jahresende wird das Zentrum geschlossen und die „Frauengesundheitszentrum Kärnten GmbH“ als ausgelagerte Gesellschaft des Landes aufgelöst. Das Land reagiert damit auf eine Empfehlung des Landesrechnungshofes, der die GmbH vor vier Jahren geprüft hat.