Die Aussicht vom Villacher Hausberg Dobratsch ist ab sofort für alle Menschen gleichermaßen zu genießen. Entscheidend dafür ist der barrierefreie Skywalk Rote Wand, der am heutigen Mittwoch eröffnet wurde. Dabei handelt es sich um einen sanft geneigten Steig zum Aussichtspunkt, der auch für RollstuhlfahrerInnen nutzbar ist. "Diese neue Attraktion erlaubt es allen Menschen – Menschen mit Behinderung, älteren Menschen, aber auch Familien mit Kinderwägen – über einen hindernisfreien Steig auf eine Plattform mit atemberaubender Aussicht zu gelangen", teilt der Naturpark in einer Aussendung mit. In die Plattform wurden 350.000 Euro investiert, die Bauzeit betrug zweieinhalb Jahre.