Ein toller Erfolg für die ermittelnden Beamten im Fall des Einbruchs in das Villacher Juweliergeschäft "Leeb & Leschanz". Vor einigen Tagen brachen zwei Männer in das Geschäft ein und stahlen Schmuck und Uhren im Wert von über 100.000 Euro. Trotz kurzer Verfolgungsjagd gelang ihnen vorerst die Flucht.

Am vergangenen Sonntag kam dann die erste Erfolgsmeldung: Einer der beiden, ein 36-jähriger Rumäne, konnte am Wurzenpass festgenommen werden. Nun meldete die Polizei den nächsten Ermittlungserfolg. "Dank diversen Hinweisen und Beweisen sind wir auf einer heißen Spur und haben den Namen des zweiten Verdächtigen", informiert ein zuständiger Polizist. Bei dem Mann soll es sich ebenfalls um einen Rumänen handeln. Wo er sich gerade befinde, könne man nicht genau sagen. "Die Ermittlungen laufen", versichert der Beamte.

In U-Haft

Der gefasste 36-Jährige hüllte sich bislang in Schweigen. Mittlerweile habe er aber gestanden, an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Er sitzt in der Justizanstalt Klagenfurt in U-Haft.