Über die Villacher EM Eigenheim Manufaktur GmbH, die im Bereich der Vermittlung, dem Vertrieb und der Errichtung von Einfamilienhäusern in Holzriegelbauweise, als Bauträgerin und als Immobilienmaklerin tätig ist, wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Passiva von rund 938.000 Euro stehen Aktiva von rund 39.000 Euro gegenüber. Die Entschuldung über einen 20-Prozent-Sanierungsplan, der bereits vorliegt, ist beabsichtigt.