Das österreichische Wein- und Gourmetmagazin "Falstaff" war wieder auf der Suche nach den beliebtesten Bäckereien in den einzelnen Bundesländern. Zwei Wochen lang konnte online abgestimmt werden. In Kärnten konnte sich einmal mehr die Bäckerei Berger aus Villach gegen die Konkurrenz durchsetzen. Sie erreichte 29 Prozent der Stimmen und siegte damit vor der Bäckerei Gregori aus Gödersdorf (17 Prozent) und der Bäckerei Haimburger aus St. Michael (13 Prozent). "Wir haben es wieder einmal geschafft und sind super stolz, dass ihr uns anscheinend so sehr ins Herz beziehungsweise in den Magen geschlossen habt. Vielen vielen Dank für jede einzelne Stimme", bedankten sich Christian Berger und seine Frau auf Facebook.