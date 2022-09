"Red Bull Dance Your Style"

Größter "Dance Battle" Österreichs mit Villacher Beteiligung

Am 1. Oktober treten Österreichs 16 beste Tänzerinnen und Tänzer bei der Red-Bull-Veranstaltung "Dance Your Style" im Wiener Gasometer gegeneinander an. Mit dabei ist auch wieder der Villacher Vorjahresfinalist Marcel Svrta aka "Mars".