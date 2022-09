Das Riesenrad am Nikolaiplatz avanvierte im Vorjahr zu einem der polarisierendsten Themen in Villach. Stimmungsvolle Fotos und Videos mit Blick auf die Attraktion und auf die Innenstadt wurde in den sozialen Medien hundertfach geteilt. Der Standort - direkt vor der Nikolaikirche - brachte dem Betreiber und der Stadt aber auch massive Kritik ein.

Diskussionen, ob das Riesenrad heuer wieder oder vielleicht doch nicht nach Villach geholt werden, haben sich bereits im Vorfeld erübrigt. "Wir wurden vom Betreiber informiert, dass er einen Vertrag mit einer Stadt außerhalb Österreichs unterschrieben hat", lässt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sandra Staber-Gajsek wissen.

Edinburgh statt Villach

Bei der angesprochenen Stadt handelt es sich um Edinburgh, Schottland, wo der Betreiber bereits frühzeitig einen Vertrag über zwei Jahre abgeschlossen haben soll. Aktuell dreht das Riesenrad noch in Klagenfurt am Parkplatz von Minimundus mit Bick auf den Wörthersee seine Runden.