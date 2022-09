Die für ein Volksbegehren notwendige Hürde scheint überschritten. 3400 Personen unterzeichneten eine Unterschriftenliste gegen das geplante, Logistikcenter LCA in Villach-Federaun. Damit befindet sich das in der Geschichte erste Gemeindevolksbegehren in Villach auf der Zielgeraden, 2500 Unterschriften (fünf Prozent der Wahlberechtigten) sind dafür notwendig.