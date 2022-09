Am Freitag gab es die letzte große Party in der "Do & Ga"-Café-Bar in Velden. Für Inhaber Josef Gasperi, der das Lokal 32 Jahre lang geführt hat, war die Schließung alles andere als ein leichter Schritt: "Es fällt mir sehr schwer. Ich hatte hier Unmengen an Arbeit, aber auch sehr viel Gaude", erinnert er sich. Die Gründe für die Schließung sind mehrere. Das Gebäude, in dem sich die Bar befindet, wird nämlich gerade umgebaut. "Wir hätten erst im Juni wieder eröffnen können. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage habe ich mich deshalb dazu entschlossen, die Bar nun jetzt schon zu schließen", so der 60-Jährige, bei dem ohnehin bald die Pension ansteht. Auf Facebook bedankt sich Gasperi bei seinen Stammkunden und Gästen.