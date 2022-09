Ziemlich dreist sind Diebe in Villach-Landskron vorgegangen. Sie brachen drei Kellerabteile in einem Mehrparteienhaus auf und ließen drei wertvolle Fahrräder, darunter ein versperrt abgestelltes E-Bike der Marke KTM, ein Mountainbike sowie ein Rennrad, mitgehen. Passiert sein dürfte der Einbruch in der Zeit zwischen 21. und 23. September. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Auskunft der Polizei auf mehrere tausend Euro.