Der Schwarzsee auf dem Verditz ist beliebt bei Mensch und Tier sowie den Lesern der Kleinen Zeitung, die das idyllische Gewässer auf etwa 1800 Metern Seehöhe zum „Schönsten Platz am Wasser“ in der Region Villach wählten. Beliebte Aufstiegsvarianten mit jeweils rund 550 Höhenmetern gibt es vom Drautal (von Amberg) und vom Gegendtal (vom Lärchenboden) aus. Oben angekommen, gibt es als Belohnung einen herrlichen Blick in die Kärntner Bergwelt und sogar darüber hinaus. Das Panorama reicht vom Großglockner, über den Dobratsch, die Julischen Alpen, die Petzen, die Koralm und den steirischen Zirbitzkogel bis zum Wöllaner Nock.