Nur noch bis 30. September dürfen Pilze gesammelt werden. Mehrere Tausend Sorten wachsen in Kärntens Wäldern. "Ihre Hauptaufgabe ist es aber nicht, von uns verspeist zu werden", erklärt Katrin Ofner vom Pilzmuseum in Treffen. "Sie sind das soziale Netzwerk des Waldes, quasi das Wood Wide Web." Die "Lan-Verbindungen" bestehen aus feinen Pilzfäden, die sich durch den gesamten Waldboden ziehen. "Sie verknüpfen Sträucher, Bäume und die meisten höheren Pflanzen miteinander, übermitteln so Nährstoffe und Informationen." Im Pilzmuseum wird noch mehr Wissen vermittelt. Etwa, wie viele Verwechslungsmöglichkeiten es gibt. "Ich warne eindringlich davor, herumzuexperimentieren. Auch wenn es 'nur' Bauchweh verursachen sollte, muss das doch nicht sein."