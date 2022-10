Der Rewe-Konzern hat, wie berichtet, die Schließung von zwei Billa-Filialen (Italienerstraße, Franz-Xaver-Wirth-Straße) in Villach bekannt gegeben. Hintergrund ist unter anderem die geplante Neueröffnung einer größeren Filiale im bestehenden Rutarcenter in der Dreschnigstraße. Die Bauarbeiten dafür laufen seit Wochen auf Hochtouren. Am 10. November um 7.15 Uhr wird eröffnet. "Der neue Billa-Markt wird eine Verkaufsfläche von 880 Quadratmetern haben", sagt Thomas Gimesi von der Rewe-Group. 18 Mitarbeiter, davon drei Lehrlinge, werden in der neuen Filiale beschäftigt. Zusätzliche zwei bis drei Mitarbeiter werden noch gesucht.