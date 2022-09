Ein großes Plakat in der Auslage kündigt es bereits an: "Bald hier - Bloom Hörakustik". Am Villacher Hauptplatz 20 wird demnächst die nächste Filialie des Halleiner Unternehmens eröffnet. Es ist die 20. in Österreich und nach Klagenfurt (Burggasse) die zweite in Kärnten.