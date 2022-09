Der Winter klopft an und vor allem die Morgentemperaturen können auch derzeit schon zum Griff zur warmen Jacke verleiten. Für Mitarbeiter der Stadt Villach könnte diese wohl auch im Büro interessant sein. Der Magistrat schreibt, um Energie zu sparen, eine maximale Heiztemperatur von 20 Grad, in den Gängen gar zwölf Grad, vor. Der umweltfreundliche Vorstoß gerät in die Kritik. Vielen ist das zu kalt, aktuell sind Personalvertretung und Magistratsdirektion versucht, die Wogen zu glätten. Die 20 Grad-Vorgabe scheint ins Wanken zu geraten, nicht zuletzt, weil es im Rathaus keine zentrale Heizregelung gibt.