Wenn sich einer mit dem Werkstoff Holz auskennt, dann ist es Josef Puschan. Er ist mittlerweile seit fast 50 Jahren Tischler, 1984 gründete er in der Gemeinde Finkenstein sein eigenes Unternehmen. Jetzt steht allerdings die Pension an und der Betrieb steht zum Verkauf. „Meine Tochter, die seit 2012 den Betrieb führt, hat sich auf Waldpädagogik spezialisiert, sie macht leider nicht mehr weiter. Deshalb suche ich händeringend einen holzinteressierten Nachfolger oder einer Nachfolgerin“, sagt Puschan. Der dazugehörige Holzmöbel- und Souvenirshop in der Köllpassage in Villach könnte auch mitübernommen werden. Dort läuft noch bis Jahresende der Abverkauf.