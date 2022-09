Nur noch ein Mal schlafen, dann feiert der Grenzlandchor Arnoldstein sein 75-jähriges Jubiläum mit einem großen Konzert in der Musikakademie in Ossiach. Einer von rund 25 Auftritten, die der gemischte Chor mit seinen 35 Aktiven pro Jahr absolviert. An der Spitze des weit über die Grenzen hinaus bekannten Ensembles steht seit 2007 Stefan Marko. "Als nach dem Nachfolger des damaligen Obmanns Christian Paul gesucht wurde, war es klar für mich, den Obmann für diesen Chor zu übernehmen“, sagt Marko. "Ich hatte ja schon etliche Jahre verschiedenste Funktionen im Chor inne.“