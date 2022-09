Am 21. September 1982 nahm die Geschichte um Moustache Jeans & Sportswear seinen Lauf, als der gelernte Schaufensterdekorateur Pepi Zechner die Grundsteine für das heutige Familienunternehmen legte. Bereits damals siedelte sich der kreative Kopf hinter dem Unternehmen am Hauptplatz in Villach an, wo er heutzutage nicht mehr wegzudenken ist.