"Die Einbrecher haben nicht nur die ausgestellten Verkauf-Bikes und Prototypen gestohlen, sondern auch das allererste Bärenbike. Das tut uns natürlich besonders weh. Das Bike hatte einen besonderen Platz im Showroom und für uns einen sehr hohen persönlichen Wert", sagt "Bärenbikes"-Gründer Hannes Hempel. Sein Geschäft im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental wurde in der Nacht auf Mittwoch das Ziel von bisher unbekannten Tätern. Mitten in der Nacht drangen sie gewaltsam in die Firma ein. "Mitarbeiter haben die zerbrochenen Scheiben in der Früh gefunden. Überall auf dem Boden lagen Glasscherben", schildert Hempel.

Aus dem Verkaufsraum stahlen die Täter 15 E-Bikes, diverse Prototypen und hochwertiges Zubehör, wie beispielsweise Motoren und Akkus. Auch bei der Verkaufskasse bedienten sich die Einbrecher. "Ich glaube, dass da Leute am Werk waren, die genau gewusst haben, was teuer ist und was nicht. Leider haben wir keine Kamera und so auch keine Videoaufnahmen", sagt Hempel.

Hoher Schaden

Am Mittwoch blieben die Tore zu dem Fachgeschäft erst einmal geschlossen, am Donnerstag will man aber wie gewohnt für die Kunden öffnen. "Wir haben noch ein Lager an einem ganz anderen Ort. Daraus können wir die gestohlene Ware ersetzen", sagt Hempel. Den ersten Schätzungen nach entstand durch den Einbruch ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Hempel geht von rund 100.000 Euro aus. Dieser dürfte aber durch eine Versicherung gedeckt sein.

Auch bei Globo Lighting, die Firma hat ihren Sitz im selben Gebäude, versuchten die Täter sich zu bedienen. Glücklicherweise gelang ihnen dies nicht, wie man auf Anfrage der Kleinen Zeitung mitteilte.

Geplante Tat

"Die Ermittlungen laufen", sagt Polizei-Sprecher Dominik Sodamin. Womit die Täter die Fahrräder abtransportiert haben, ist unklar. "Sie werden wohl mit schwerem Geschütz vorgefahren sein", glaubt Sodamin. Es sei davon auszugehen, dass die Tat genau geplant wurde. Die gestohlenen Bikes wiederzufinden, sei ein äußerst schwieriges Unterfangen. "Die Räder werden meistens teuer ins Ausland verkauft", sagt Sodamin.