Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die derzeitigen extremen Preissteigerungen in vielen Bereichen wirken sich auch auf das Tierheim Villach aus. Über 150 Tiere, so viel wie noch nie, warten darauf, dass wir sie in ein neues, passendes Zuhause vermitteln können.

"Deshalb sind unsere Kapazitäten derzeit völlig ausgeschöpft, was bedeutet, dass wir leider keine neuen Tiere bei uns im Tierheim aufnehmen können", erklärt Präsident Hannes Mattersdorfer.

Gefordert sind aber auch unsere Tierpfleger, die täglich harte Arbeite leisten, um den Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden. Dies betrifft nicht nur Hunde und Katzen, auch Meerschweinchen, Kaninchen, Igel, Vögel und andere tierische Geschöpfe müssen täglich gefüttert, gepflegt und spielerisch betreut werden.

Vermittlung schwierig

"Da die Vermittlung derzeit sehr schwierig ist, haben wir erhöhten Pflegebedarf, enormen Aufwand und vor allem hohe Kosten", sagt Mattersdorfer. "Wir sind uns natürlich bewusst, dass viele unserer Tierfreunde derzeit vor einer großen finanziellen Herausforderung stehen. Aber auch wir stehen vor dieser großen Herausforderung, denn die großzügige Unterstützung aller Tierfreunde benötigen wir jetzt besonders. Wir bitten daher die Bevölkerung und auch die Politik um Unterstützung. Wir freuen uns über jede Geldspende. Aber auch Sachspenden nehmen wir sehr gerne an wie etwa jede Art von Futter, bitte auch getreidefrei und Aufzuchtmilch."

Decken, Reinigungsmittel und Tierspielzeug aller Art sind ebenso willkommen. "Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, und wir hoffen, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam meistern."