Ein Mann (23) aus dem Bezirk Villach-Land fuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Kirchenstraße in Schiefling in Richtung Keutschacher Landesstraße. Dort bog er nach links auf die L 97 ab und übersah dabei einen herannahenden Mopedlenker (16) aus Velden.

Die Fahrzeuge kollidierten und der 16-Jährige stürzte über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung ins LKH Villach eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.