Die Polizei zog heute, Dienstag, eine Bilanz des inoffiziellen GTI-Treffens, das letzte Woche rund um den Faaker See und Wörthersee in Szene ging und an dem Tausende GTI-Fans teilnahmen. "Im genannten Zeitraum wurden die verkehrspolizeiliche Präsenz auf Kärntens Straßen und die damit verbundenen Kontrollen deutlich erhöht. Bei diesen wurde der Fokus auf technische Umbauten an den Fahrzeugen sowie auf die Einhaltung geltender Höchstgeschwindigkeiten gelegt", heißt es in einer Aussendung.

Es gab 76 Kennzeichenabnahmen wegen technischer Mängel, fünf Führerscheinabnahmen nach Alkotests, 366 Geschwindigkeitsübertretungen, 40 Mal wurde gegen die Gurtenpflicht verstoßen, 700 Verwaltungsübertretungen wegen anderen Verkehrsübertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und des Kraftfahrzeuggesetzes wurden festgestellt. Strafrechtliche relevante Delikte fielen nicht an.