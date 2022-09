Seit mehr als 30 Jahren zählt das Schaubergwerk "Terra Mystica und Terra Montana" in der Gemeinde Bad Bleiberg zu den beliebtesten Ausflugszielen Kärntens. Nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern auch an Schlechtwettertagen geht es über die 68 Meter lange Rutsche in das Stollensystem, in dem große und kleine Gäste in die 700 Jahre alte Bergbaugeschichte des Hochtals eintauchen.