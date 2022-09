Am Montag knapp vor 17 Uhr fuhr eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Villach mit ihrem Pkw in Villach stadtauswärts auf der Gewerbezeile. Im Bereich einer Kreuzung fuhr sie an den rechten Fahrbahnrand, um zu wenden, alle hinter ihr fahrenden Pkw hielten deshalb an. Ein 28-jähriger Villacher fuhr allerdings mit seinem Motorrad links an den stehenden Fahrzeugen vorbei. Als die 79-Jährige blinkend zum Umkehren ansetze, kollidierte der Motorradlenker mit dem Pkw. Der 28-Jährige wurde bei dem Aufprall über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf den Asphalt.

Nach Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der 28-jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert. Im Einsatz stand, neben den Beamten der VI Villach, die HWF Villach.