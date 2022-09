In einem Lokal in der Villacher Innenstadt ist es Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Frauen gekommen. Eine 48-jährige Villacherin ging dabei auf die 53-jährige Lokalbesitzerin los und schlug auf sie ein. "Auslöser für die Tat war ein Eifersuchtsanfall der 48-jährigen Frau", heißt es am Sonntag vonseiten der Polizei.

Die Polizeibeamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen die Villacherin aus. Sie wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Die Lokalbesitzerin wurde bei der Auseinandersetzung im Bereich des linken Auges verletzt.