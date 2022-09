Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) analysierte, welcher Bezirk in Kärnten auf 1000 Einwohner die wenigsten PKW aufweist. Als Sieger ging die Stadt Villach mit 603 Autos/1000 Einwohner hervor. Klagenfurt liegt auf Rang zwei (629), Hermagor auf drei (642). Villach-Land folgt auf Platz sechs (666). Der Landesschnitt in Kärnten liegt bei 656. „Eine hohe Anzahl an Pkw treibt die Mobilitätskosten in die Höhe“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. „Wenn es gelingt, dass Haushalte mit weniger PKW auskommen, bringt das eine große finanzielle Entlastung. Zusätzlich sinken Energieverbrauch und CO2-Emissionen.“