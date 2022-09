Am Donnerstagnachmittag war der Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn A 11 in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Wie es auf Anfrage bei der Asfinag heißt, gibt es auf slowenischer Seite ein Gebrechen. Mittlerweile ist bekannt, dass es ein Problem bei einem Lüfter gibt. An der Behebung des Defekts wird bereits gearbeitet.

Der Tunnel wurde teilweise wieder freigegeben, und zwar für Pkw. Für Lkw und Busse gilt weiterhin ein Fahrverbot. Das Fahrverbot gilt bis auf Weiteres und kann vermutlich, so eine Asfinag-Sprecherin, mehrere Wochen aufrecht bleiben.

Lkw über 3,5 Tonnen und Busse werden über die Südautobahn (A 2) und die Tauernautobahn (A 10) umgeleitet. "Wir haben die internationalen Umleitungen im Knoten Salzburg, Knoten Villach und Voralpenkreuz geschaltet", sagt die Sprecherin. Derzeit gebe es keine Behinderungen: "Es ist ganz ruhig" hieß es gegen 17.30 Uhr.