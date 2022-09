Wenn sich ein bekannter Golfprofi und ein begeisterter Hobbysportler zusammentun, kann daraus nur ein sportliches Projekt entstehen. So geschehen in Wernberg. Golfprofi und Trainer Peter Knotz (41) eröffnet demnächst gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Andreas Bodner (38) das Fitnessstudio "Crossfit Lift Like a Viking".