Am frühen Mittwochabend zieht ein kreisender Polizeihubschrauber im Bereich der Gerlitzen die Aufmerksamkeit auf sich. Ein deutsches Ehepaar (der Mann ist 69 Jahre alt und die Frau ist 50 Jahre alt) machte sich am Mittwochnachmittag entlang des Wanderwegs Nr. 34 von der Gerlitzen-Kanzelhöhe auf den Weg in Richtung Annenheim.

Beim Abstieg erlitt der 69-Jährige einen Schwächeanfall. Er war zu erschöpft und dehydriert, um die Wanderung fortzusetzen. Also setzten sie den Notruf ab. "Aufgrund des steilen Geländes wurde der Polizeihubschrauber 'Libelle' zur Unterstützung angefordert", steht im Polizeibericht. Der Hubschrauber flog die Mitglieder der Bergrettung Annenheim in die Nähe der Unfallstelle. Von dort gelangen diese zu den Urlaubern.

Unverletzt geborgen

Das Ehepaar konnte nach der Erstversorgung - unterstützt durch die Bergrettung - den Weg bis zum Einsatzfahrzeug antreten und wurde ins Tal gebracht. "Von hier konnte das Ehepaar die Heimfahrt selbstständig mit dem eigenen Pkw antreten. Wir sind froh, dass der Notruf rechtzeitig kam und wir die beiden somit unverletzt bergen konnten", sagte Einsatzleiter Christof Glanzer.

Im Einsatz standen sechs Kräfte der Bergrettung und ein Mann in der Zentrale, eine Streife der Polizeiinspektion Sattendorf und der Polizeihubschrauber "Libelle Kärnten".