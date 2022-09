Nord - und Süditalien vereinigen sich kulinarisch in Villach. Marco Pinto aus Turin und Carmine Amendola aus Neapel werden künftig das Restaurant „Nero di Seppia“, auf Deutsch „schwarzer Tintenfisch“, führen. Die beiden verfügen gemeinsam über 60 Jahre Gastronomie-Erfahrung in Italien und Kärnten, kennen sich bereits seit vielen Jahren und wollen nun mit all ihrer Routine die Villacherinnen und Villacher mit italienischen Schmankerln verwöhnen.