Mit 15. September endet in Velden der sommerliche Baustopp. Um größere Um-, Aus- und Neubauten bis zum Beginn der nächstjährigen Sommersaison fertigstellen zu können, wird jeder Tag genutzt - wie am Brunnenplatz, wo bereits am Freitag umfangreiche Arbeiten starten werden. Der deutsche Eigentümer des Objekts, Rolf Kamps, bestätigte gegenüber der Kleinen Zeitung den Zeitplan: "Wir starten ehestmöglich, um Ende Mai fertig zu sein."