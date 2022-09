Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Dienstag ein Konkursverfahren über die Villacher Softwarefirma EQ Intelligence GmbH eröffnet. Die Firma beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software und dem Handel mit Waren aller Art. 13 Gläubiger sind betroffen und die Passiva belaufen sich auf 261.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in Höhe von 35.300 Euro. "Aufgrund des Ausbleibens von Finanzinvestitionen können die Geschäftsaktivitäten nicht mehr fortgeführt werden", heißt es seitens des Schuldners.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 3. Oktober (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 (insolvenz.klagenfurt@ksv.at) angemeldet werden. Laut Insolvenzantrag soll der Betrieb bereits geschlossen worden sein. Dienstnehmer sind keine betroffen.